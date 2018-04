Controlli sui minorenni, sette coppie di genitori allertate nella notte

Durante il fine settimana il personale della U.O. Tutela Emergenze Sociali e Minori, dislocato in zona centro storico, luogo di ritrovo frequentato dai giovani, ha controllato 38 minori, individuando tra essi due giovani adolescenti di circa 15 anni intenti a consumare alcolici, una in zona San Sebastiano, che non riusciva a fornire indicazioni sulla provenienza dell’acquisto dell’alcol mentre l’altra ragazza veniva individuata in zona Monteoliveto presso la facoltà di Architettura e dichiarava che l’alcol in suo possesso le era stato venduto da un negozio di alimentari; quest’ultimo veniv a denunciato all’Autorità Giudiziaria compente e segnalato all’autorità amministrativa al fine di provvedimento di sospensione dell’attività.

Per entrambe le minori contestualmente si convocavano sul posto i genitori, i quali durante la fase dell’affidamento delle proprie figlie, sono stati informati dei fatti ed hanno mostrato apprezzamento per l’intervento operato dalla Polizia Municipale, riconoscendo l’importanza dei controlli a contrasto di un fenomeno sempre più allarmante ed il lavoro di prevenzione svolto dalla sezione minori della Polizia Locale di Napoli..

Inoltre con attività coordinata con reparto motociclisti, il personale della U.O. minori affidava cinque minori di anni 18 che venivano sorpresi alla guida di ciclomotori e motocicli, in violazione di norme del codice della strada. Anch’essi sono stati affidati alla responsabilità dei genitori, ai quali una volta giunti sul posto,venivano contestate le infrazioni commesse dai propri figli.