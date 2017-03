Turisti scippati in via Carbonara. Il bottino: un Rolex con diamanti

Due ragazzi in scooter strappano un orologio con dieci diamanti a una coppia di turisti americani. È accaduto in via Carbonara. Il valore del gioiello: circa diecimila euro.

Uno dei due malviventi ha afferrato il polso della donna e le ha strappato il prezioso Rolex prima di fuggire. Le verifiche della polizia puntano ora anche alle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza della zona.

Secondo le prime ipotesi, potrebbe trattarsi di un gruppo di 'professionisti' che si muove nel centro cittadino.