Cinque turisti salvati dalla Guardia costiera: a bordo anche una bambina

Una brutta avventura per cinque turisti, tra cui una bimba di due anni, a bordo di un natante a largo di Forio. Intorno alle 13 di oggi l’imbarcazione ha cominciato ad imbarcare acqua ed è partita la richiesta di soccorso alla sala operativa della Guardia Costiera di Ischia. Sul posto sono arrivate due unità in servizio di vigilanza della Guardia Costiera e due gommoni della Marina del Raggio Verde con a bordo personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Forio.

Sull’imbarcazione in difficoltà c’erano due adulti, gli altri erano stati già soccorsi da un pattino di salvataggio di uno dei lidi della spiaggia della Chiaia. La Guardia Costiera ha proceduto ad allontanare il natante in difficoltà dalla scogliera, per la successiva messa in sicurezza. Fortunatamente i cinque occupanti dell’imbarcazione sono risultati tutti in buone condizioni, tanto che non è stata necessaria alcuna assistenza medica. Per loro solo un grande spavento, ma tutto si è concluso nel migliore dei modi