Due turisti napoletani cadono da un elefante e rimangono feriti in Thailandia

Bruttissima disavventura per due ragazzi ischitani in vacanza in Thailandia.

La visita in un parco avventura locale si è trasformata in un incubo, con i due giovani che sono rimasti feriti, uno dei quali gravamente.

A raccontare l'episodio è Il Dispari Quotidiano. Secondo la ricostruzione riportata dal giornale isolano, i due giovani erano sul dorso di un elefante, quando sono stati colpiti da un altro elefante.