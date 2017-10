Turisti, foto in centro tra i rifiuti come anni fa: è polemica

Una foto di turisti impegnati ad immortalare rifiuti in strada nel cuore di Napoli, precisamente su vico Pallonetto a Santa Chiara: è quanto ha pubblicato il consigliere della II Municipalità Pino De Stasio, sollevando numerose polemiche.

Questo il post del consigliere con delega speciale alla tutela del centro storico: “Ma non provano vergogna quei cittadini e commercianti che buttano in maniera oscena e senza osservare orari e posizionamenti, cartoni, materassi e mobilio?”. “Difendo Napoli – aggiunge De Stasio – ma questi pseudo abitanti non dovrebbero avere diritto di parola e azione. La rabbia è rivolta a quei pochi che violano queste regole e che necessitano di azioni repressive come recentemente è accaduto con l'intensificazione dei controlli e delle multe da parte della polizia ambientale voluti dal Comune di Napoli”.

L'immagine dei turisti stranieri che fotografano rifiuti rimanda ad un passato recente, ai terribili anni della crisi rifiuti che hanno a lungo offuscato l'immagine della città nel mondo. "Asìa ripulisce, con i suoi operatori, la discarica che alcuni cittadini e commercianti si ostinano a creare non rispettando orari e posizionamenti - ha aggiunto oggi De Stasio - Napoli è Bellezza, non merita quella foto di ieri inviatami da cittadini esasperati".

L' Asìa fa il suo dovere – specifica però oggi De Stasio – e la maggior parte dei commercianti e dei cittadini rispettano le regole della raccolta differenziata.