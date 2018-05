"In gruppo mi hanno afferrata dopo avermi dato un cocktail. Mi hanno portata in un locale, erano molti, due di mezz'età, già nudi. Il dolore era insopportabile. Uno aveva un tatuaggio sul collo a forma di corona e la scritta 'KING' ". È tremendo il racconto dello stupro subito dalla turista inglese, violentata in un albergo di Meta di Sorrento. Il servizio è andato in onda durante 'Chi l'ha visto', ieri sera, su RaiTre.