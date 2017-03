Piazza del Gesù, scippa una turista tedesca: arrestato

Un pregiudicato 21enne del Quartiere San Lorenzo è stato arrestato dalla Polizia di Stato per “scippo” e lesioni. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati nel controllo del territorio in Piazza del Gesù, sono stati avvicinati da una turista tedesca vittima dello scippo di una collana d’oro.

Commesso il reato, il giovane malvivente era scappato in direzione di Via San Sebastiano - Piazza Bellini in sella ad un ciclomotore. Grazie alla descrizione della vittima ed al numero di targa del motociclo rilevato da un passante, gli agenti sono riusciti ad indentificare l’autore del reato rintracciandolo alla Salita Pontenuovo. Il 21enne è stato quindi arrestato e sarà giudicato con rito direttissimo.

La turista è stata accompagnata dai poliziotti al pronto soccorso dell’Ospedale Pellegrini dove i sanitari l’hanno medicata e giudicata guaribile in 5 giorni.