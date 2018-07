Molo Beverello, turista tedesca in stato d'agitazione si denuda e poi morde il medico

Ancora un'aggressione ai danni del personale medico. Nel pomeriggio odierno l'ultimo caso: si tratta del 55esimo episodio dall'inizio dell'anno. I fatti sono denunciati da 'Nessuno tocchi Ippocrate', l'associazione in difesa del personale sanitario.

"Sono le ore 16.30 circa quando la postazione Chiatamone viene allertata per intervento presso Molo Beverello (porto di Napoli). All’arrivo l’equipaggio trova donna di origini teutoniche in evidente stato di agitazione psicomotoria (dovuta probabilmente a sostanze alcoliche) in costume da bagno".

"Il medico di postazione invita più volte la donna a coprirsi e a seguirli in ospedale. All’ennesimo invito la donna si denuda totalmente, nel tentativo di coprirla e farla salire sul mezzo di soccorso il medico riceve un morso sul braccio con importante FLC (prognosi 10 giorni)".