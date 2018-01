Scippo finito male, in manette un ventenne: suo complice un minorenne

Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un ventenne napoletano responsabile di un tentato scippo, aggravato dalla complicità di un minorenne e dalla violenza perpetrata sulla vittima. Il provvedimento emesso ed eseguito questa mattina, nasce da una minuziosa e complessa attività info investigativa, condotta dagli agenti della sezione Falchi: il 5 agosto scorso il malcapitato turista tailandese, visitava il centro storico cittadino con la moglie e due figli e verso le 18.00, in via Benedetto Croce, aveva subito l’aggressione alle spalle da parte di un giovane che, con violenza gli aveva afferrato il polso sinistro con l’intento di strappargli l’orologio modello Rolex Yacht Master in oro, dal valore di circa 23.000,00 euro, facendolo rovinare malamente a terra ma senza riuscire a strappare l'orologio.

La vittima - a cui veniva diagnistocato trauma distrorsivo al polso - aveva denunciato l’accaduto ad un equipaggio della Squadra Mobile che transitava e fornito la descrizione dell'aggressore. Dalle indagini e dalla visione delle telecamere di sorveglianza gli agenti scoprivano l'identità del ventenne e si scopriva la complicità di un minorenne: entrambi incensurati ma noti alle forze dell'ordine. Il minorenne faceva da vedetta, i due poi scappavano a bordo di uno scooter lungo via Mezzocannone.