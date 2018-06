Turista blocca uno scippatore e lo tiene per un braccio facendolo arrestare

Due scippatori si sono avventati su un turista svedese, in via Poerio, che è riuscito a divincolarsi e a metterli in fuga. Uno di loro è scappato, mentre l'altro, un extracomunitario di 35 anni, è stato bloccato dal turista di 41 anni, che lo ha tenuto per un braccio fino a quando non è arrivata una pattuglia dei carabinieri.

L'uomo è stato tradotto nel carcere di Poggioreale.