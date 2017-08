Corso Meridionale, turista spagnola scippata e investita

Per portarle via la borsa non ha esitato ad investirla. Fortunatamente, per una turista spagnola in visita a Napoli, non ci sono state conseguenze gravi.

La donna ha riferito alla polizia che stava passeggiando sul Corso Meridionale quando è stata investita da una vettura alla cui guida c'era un uomo. Quest'ultimo le ha portato via la borsa nella quale c'erano oltre ai documenti anche 500 euro.

Al corso Umberto I, poco dopo, una brasiliana è stata derubata della borsa contenente 2000 euro. La polizia indaga ora sui due episodi.