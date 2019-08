Turista scippata e trascinata in strada alla Pignasecca: finisce in ospedale

Una turista è stata ieri scippata alla Pignasecca mentre passeggiava con le due figlie. A denunciarlo sono i Verdi in una nota a firma del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e del consigliere della II Municipalità Salvatore Iodice.

“Nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 15,30, si è consumato un violento scippo nella Pignasecca - spiegano - Una turista, che passeggiava in compagnia delle due figlie, è stata trascinata per diversi metri dagli scippatori che volevano portarle via la borsetta. Chi ci ha segnalato il fatto ha riferito di aver visto la malcapitata con il braccio probabilmente fratturato. La donna si sarebbe recata al vicino ospedale Pellegrini per le cure del caso. Le auguriamo ovviamente una pronta ripresa”.

“L’atto che si è consumato a Montesanto – proseguono Borrelli e Iodice – rappresenta una vergogna, l’ennesimo schiaffo inferto dalla delinquenza alla città. L’emergenza sicurezza si è addirittura acuita nel periodo estivo, complice le strade meno frequentate a causa dell’esodo per le vacanze. Stiamo assistendo ad un’inquietante sequenza di atti criminali. Purtroppo le forze dell’ordine, a causa del sottodimensionamento, non riescono a far fronte all’ondata delinquenziale. Il ministro Salvini, tempo addietro, promise rinforzi per combattere i fenomeni malavitosi. Ma alle sue parole non sono seguiti i fatti”.