"Non mollate napoletani, sconfiggerete il Coronavirus": l'appello della turista scippata a Napoli

Pochi giorni prima del Capodanno 2019, Svetlana Tokarevskikh, in vacanza a Napoli con i propri genitori, era stata suo malgrado vittima dello scippo di una borsetta al cui interno c'erano carte di credito, telefonini, passaporti e i biglietti aerei per tornare in Russia. NapoliToday raccolse l'appello della 35enne che poi ringraziò tutti i napoletani per l'aiuto e la solidarietà ricevute dopo il furto, in una accorata lettera aperta.

In piena emergenza Coronavirus, il 22 marzo in Campania sono stati superati i mille casi, Svetlana ha ricontattato NapoliToday per esprimere la propria vicinanza e lanciare un appello ai napoletani, all'indomani peraltro dell'arrivo dalla Russia di concreti aiuti sanitari.

-Svetlana, poco più di un anno fa la tua vacanza a Napoli, dolceamara...

"Subimmo un furto, ma dopo l'articolo di NapoliToday ricevemmo tanto aiuto dai napoletani e non lo dimentico. Ora con questo maledetto virus vorrei augurarvi di stare tutti bene e di assumere tanta vitamina C in forma liquida. In Russia la consigliamo sempre agli anziani".

-Di cosa ti occupi a San Pietroburgo?

"Lavoro nel campo della scienza motoria, mi dedico molto anche all'assistenza con i diversamente abili e ho anche studiato medicina".

-Qual è la situazione a San Pietroburgo?

"E' assai tranquilla, abbiamo solo 16 casi positivi e poche centinaia in tutta la Russia".

-Cosa vuoi dire ai napoletani?

"Prima di tutto vorrei augurare a tutti i napoletani non mollare. Dalla Russia, anche da San Pietroburgo, sono stati partiti i migliori medici che abbiamo per aiutare l'Italia. Mio padre ha lavorato nella Accademia militare medica e li conosce. Senza dubbio saranno di aiuto. Andrà tutto bene, voi vivete nel paradiso. Il sud è stupendo. Consiglio da esperta nel settore di fare movimento per quanto possibile all'interno delle vostre case, perchè fa bene ai polmoni e al cuore".

-Tornerai a Napoli conclusasi l'emergenza Covid-19?

"Sicuramente, non vedo l'ora di riabbracciarvi tutti".