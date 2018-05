Turista viene rapinata, intervengono i tassisti per difenderla

Paura intorno alle 4 e 30 di stamattina in Piazza Principe Umberto, dove si è verificata l'ennesima rapina ai danni di un turista. In suo aiuto sono intervenuti alcuni tassisti presenti in zona. E' scattata una rissa nella quale uno dei rapinatori (un cittadino marocchino) ha avuto la peggio. L'uomo è stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate.

"Non è possibile andare avanti così", dichiara Enrico Cella Presidente dell'associazione "Vivere il Quartiere"." L'insicurezza aumenta così come le aggressioni e le rapine. Non è giusto farsi giustizia "fai da te" ma la situazione è tale. Le Forze dell'ordine ce la mettono tutta, ma non riescono a debellare il fenomeno. Sarebbe opportuno che prima che la situazione degeneri ancora di più, che Prefetto, Questore e Sindaco attuassero iniziative drastiche al fine da scoraggiare questi criminali a commettere atti delinquenziali".