Circumvesuviana, turista non vedente si stacca dal gruppo e si perde

Un turista non vedente spagnolo è scomparso mentre era su un treno della Circumvesuviana, linee Vesuviane. Il viaggiatore iberico si è staccato dal gruppo e si sono perse le sue tracce.

L'Eav, attraverso la propria pagina Facebook, ha lanciato un appello per ritrovare l'uomo: "Attenzione, c'è Enrique, un viaggiatore spagnolo non vedente, che si è staccato dal suo gruppo e potrebbe erroneamente aver preso uno dei nostri treni in linea. Chiunque sia in viaggio sulle nostre linee in questo momento e lo ha visto, oppure può intercettarlo, può inviarci una segnalazione al numero verde 800211388 oppure alla nostra pagina Facebook, o almeno accompagnarlo dal nostro personale di bordo. Grazie".