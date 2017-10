Circumvesuviana, ritrovato il turista non vedente spagnolo: era a Pompei

E' stato ritrovato a Pompei il turista non vedente spagnolo, scomparso nel pomeriggio. L'uomo si era allontanato dal suo gruppo mentre era su un treno della Circumvesuviana e si erano perse le sue tracce, tanto da far scattare l'appello dell'Eav.

"Il Signor Enrique è stato ritrovato, intercettato dal nostro personale della stazione di Pompei. Il suo amico, che aspettava notizie nei nostri uffici di Napoli, accompagnato dalle Forze dell'ordine che erano state allertate, si è recato a Pompei per ricongiungersi con l'amico. Grazie a tutti per la collaborazione e soprattutto al collega che è stato prezioso per il ritrovamento", il post dell'Eav su Facebook.