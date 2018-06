Lettera choc di un turista: "Degrado orripilante a Napoli, non pago la tassa di soggiorno"

Alessandro T., un docente universitario in visita a Napoli che ha alloggiato quattro giorni in un hotel di piazza Principe Umberto, ha deciso di non pagare la tassa di soggiorno al Comune. Il motivo? "Mi sono ritrovato all’inferno", spiega in una lettera aperta.

La piazza era "una discarica a cielo aperto e ritrovo di centinaia di neri irregolari che creano condizioni di degrado inverosimili, risse, mercati abusivi, spaccio". "Venivo a conoscenza - ha aggiunto l'uomo - che gli stessi residenti si erano più volte scontrati con i clandestini e recentemente la pericolosità raggiunta si è talmente aggravata con financo l'aggressione ai poliziotti intervenuti per i dovuti controlli".

"Nel quartiere degrado orripilante: non solo i classici rifiuti ma materiali ingombranti e pericolosi. Nella stessa piazza Garibaldi sotto la stessa statua rifiuti abbandonati da mesi. Sconcertante. Il sindaco De Magistris non vede, non interviene, dove vive, non prova vergogna per come amministra la città? - prosegue il turista scontento - Ed inoltre nessun servizio ai turisti, nessuna indicazione: il nulla! Per tali motivi, redigevo la dichiarazione nel modulo di omesso versamento dell’imposta di soggiorno. Il Sindaco De Magistris fornisca i dati di come vengono utilizzati i fondi corrisposti dai turisti.

"Il Sindaco smetta di occuparsi solo dei centri sociali - prosegue il docente - ed occupazioni abusive che egli tollera. Lavori qual Sindaco per i Napoletani e gli Italiani e si vergogni di amministrare in simil modo una città meravigliosa che egli non ama! La stessa struttura 4 stelle subisce il degrado e la perdita dei clienti. Egregio De Magistris, quando la vedrò con una scopa in mano a pulire Napoli, le corrisponderò i dovuti contributi. Distinti saluti".