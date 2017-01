Turista napoletana scippata a Bruxelles: "Mi hanno portato via i documenti"

Disavventura durante le vacanze natalizie a Bruxelles per una turista napoletana a cui sono stati sottratti i documenti di identità davanti ad uno dei musei cittadini.

"Ero in fila in procinto di entrare nel museo quando mi hanno portato via, senza che me ne accorgessi subito, la carta di identità e il tesserino da giornalista", racconta a NapoliToday, Giulia, 30 anni, in vacanza in Belgio con le amiche. "Da lì è iniziato un iter angosciante tra reclami e denunce nelle stazioni di polizia con l'ottenimento, dopo 2 giorni, dei documenti, altrimenti non avrei potuto riprendere l'aereo che mi ha portata a Napoli. Ho trovato tanta disorganizzazione e scortesia. Mi hanno anche detto che il furto di documenti di identità a Bruxelles capita non di rado", ha concluso la turista napoletana.