Turista schiacciato da un'auto sul traghetto, alla guida c'era un agente di polizia

A guidare l'auto che è caduta dal ponte del traghetto in partenza verso Palermo, era un agente di polizia non in servizio a Napoli. È quanto emerso dalle prime indagini sulla tragedia, nel porto di Napoli, che nel tardo pomeriggio di ieri è costata la vita ad un turista indonesiano di 75 anni.

La moglie, 79 ani, lotta ancora tra la vita e la morte all'ospedale Cardarelli.

A quanto pare nell'auto guidata dal poliziotto è entrata la prima marcia anziché la retromarcia: al suo accelerare l'auto ha fatto un balzo in avanti sfondando la ringhiera e precipitando. Pochi attimi per una tragedia. Il turista indonesiano è morto sul colpo, la moglie è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale.

La nave sulla quale ha avuto luogo il dramma è la Gnv Atlas, che si trovava nei pressi del varco Immacolatella.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della Capitaneria di Porto: a breve l'uomo potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo e lesioni gravissime colpose. È stato sottoposto ad alcool e a droga test.