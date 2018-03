Tragedia in Largo Donnaregina, turista 31enne lituano precipita e muore nella notte

Un uomo di 31 anni, proveniente dalla Lituania, in città per turismo, è morto questa notte, precipitando da un'abitazione su un terrazzo in largo Donnaregina, nel centro storico di Napoli. La notizia è riportata da il Mattino. Il cadavere dell'uomo è stato ritrovato questa mattina dalla proprietaria di un appartamento: la donna era appena uscita sul terrazzo quando ha visto l'uomo in una pozza di sangue. L'uomo era già morto e i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla. Secondo le prime notizie, il 31enne lituano era ospite di un b&b che affaccia sul terrazzo: con lui sono giunti a Napoli quattro connazionali lituani, tra questi una donna.



Il tonfo del corpo è stato udito alle 2:30 del mattino dalla signora che ha poi rinvenuto il cadavere.