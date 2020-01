Via Toledo, bimbo inglese si perde tra la folla

Paura ieri mattina per un piccolo turista inglese, che si è perso in una via Toledo affollata nella prima giornata dello shopping natalizio.

Due agenti della polizia municipale hanno notato il ragazzino di 11 anni, mentre camminava da solo in strada tra le lacrime, per poi rincuorarlo e riconsegnarlo ai propri genitori (molto preoccupati) nella Galleria Umberto.

"Un plauso ai nostri agenti che hanno agito con quella sensibilità e professionalità che mi e ci rende particolarmente orgogliosi", è il commento dell'assessore del comune di Napoli, Alessandra Clemente, come commento su quanto accaduto.