Turista brasiliano investito a Capri: è in pericolo di vita

E' ancora in pericolo di vita il turista brasiliano di 64 anni, vittima di un incidente venerdì scorso ad Anacapri. Il visitatore sudamericano è privo di sensi, ricoverato in rianimazione sotto sedativi. Importante trauma cranio-facciale e toracico, recita il bollettino, conseguenza dell'impatto con una bicicletta elettrica. L'episodio è stato al centro di polemiche per la mancanza dell'elisoccorso e la necessità di trasferire il paziente con l'idroambulanza, con conseguente perdita di tempo prezioso.

"Lo teniamo sotto sedativi per consentire una maggiore ossigenazione celebrale - afferma Maia De Cristofaro, direttrice della rianimazione dell'Ospedale Cardarelli, dove il 64enne è stato trasportato e ricoverato - E' in pericolo di vita e dobbiamo attendere l'evoluzione. La situazione può cambiare drasticamente da un momento all'altro".