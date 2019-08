Si risveglia in albergo ricoperta da bolle: turista cilena in ospedale per le punture di cimici

Una turista cilena, di 29 anni, è stata costretta a cure mediche a seguito di una dermatite acuta impetiginizzata contratta, a quanto pare, in un albergo in zona Porto. La giovane è arrivata in ospedale, al Loreto Mare oggi, alle 12 circa, ed è stata registrata con codice giallo perché con bolle su tutto il corpo. Secondo i medici che l'hanno visitata, le bolle sono punture di insetto, in particolare sarebbero di cimici - che la ragazza asserisce aver trovato in albergo.

La giovane, accompagnata dalle amiche (che avrebbero rimediato le stesse bolle, alloggiando nella medesima camera), è stata dimessa pochi minuti dopo. I medici le hanno prescritto antistaminici e cortisone.

I fatti sono segnalati anche dalla pagina 'Insieme facciamo tutto'.