Turismo, Federalberghi lancia la sfida: "Due milioni e mezzo di presenze entro il 2020"

Napoli ancora sulla cresta dell'onda del turismo internazionale. Secondo Federalberghi, il capoluogo partenopeo vedrà un nuovo incremento di presenze tra marzo e aprile, in prossimità della Pasqua. Ma l'obiettivo degli albergatori è ancora più ambizioso: "Stiamo programmando - spiega il presidente di Federalberghi Napoli, Antonio Izzo - per arrivare a 2,4 milioni di turisti all'anno entro il 2020. Significherebbe raddoppiare le presenze che, oggi, sono circa 1,2 milioni".

Nota dolente della città sono ancora i servizi: "Il trend - prosegue Izzo - sarà positivo almeno per altri 3 anni e in questo periodo dovremo meritarci la fiducia dei visitatori, perché se non saremo in grado di offrire servizi adeguati, il rischio è che il turismo torni al livello di alcuni anni fa. Siamo ancora molto indietro per arredo urbano, trasporti e presenza di bagni pubblici in città".