"A Napoli attraversare un tunnel è come fumare": la denuncia

Attraversare la galleria che collega piazza Sannazzaro con il quartiere Fuorigrotta, a Napoli, equivale a "fumare una sigaretta". E' quanto emerge da uno studio condotto da Università Parthenope con il Cnr. Lo studio è stato condotto nel mese di marzo 2015 e i risultati dopo due anni di lavoro in laboratorio hanno evidenziato una elevata concentrazione di particolato atmosferico, più conosciuto come Pm.

“Con tutto il rispetto per gli studiosi che hanno elaborato i dati - dichiarano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e i consiglieri comunali del Sole che ride Stefano Buono e Marco Gaudini - ogni napoletano che attraversa le gallerie cittadine sa bene che l'aria non è buona. Riteniamo che il tunnel più inquinato di Napoli non è quello di Fuorigrotta ma la galleria Vittoria che collega piazza Vittoria con via Acton dove lo smog è alle stelle. L'unica soluzione è manutenere e migliorare la funzionalità degli aspiratori altrimenti bisogna pensare a una chiusura temporanea delle gallerie”.