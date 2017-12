Omicidio e soppressione di cadavere: un arresto

S.S, in concorso con un esponente del clan Mazzarella, è stato arrestato per l'omicidio del cittadino tunisino Chafai AbdelmadiJ, ucciso a colpi d'arma da fuoco a Napoli nel 2015.

L'uomo, attualmente collaboratore di giustizia, è accusato di omicidio, porto e detenzione di arma da fuoco, distruzione e soppressione di cadavere.

Le indagini, coordinate dalla DIA hanno consentito di ricostruire la dinamica e il movente dell'omicidio nel quale perse la vita il tunisino, che venne attirato con una scusa presso un'abitazione di Poggioreale, per essere poi ucciso con due colpi di arma da fuoco alla tempia. Il cadavere fu occultato in una busta e poi abbandonato in una discarica di San Pietro a Patierno.