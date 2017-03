Tumore al seno: in strada arrivano gli Hospital Car

La Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (Favo) e l'Associazione Underforty Women Breast Care Onlus hanno ottenuto dalla Regione un programma straordinario di screening sulla popolazione a rischio. Da oggi gli Hospital Car scenderanno in strada con visite ed indagini diagnostiche gratuite per tutti i cittadini che vorranno aderire al programma.

Si parte da Fuorigrotta, per poi spostarsi a Parete in provincia di Caserta e poi verso comuni noti per l'inquinamento ambientale e racchiusi in quella che è diventata per tutti la Terra dei fuochi.

"Il tumore al seno - spiegano Sergio Canzanella (Segretario Favo Regione Campania) e Massimiliano D'Aiuto (Direttore Scientifico dell'Underforty) - colpisce una donna su otto ed è la prima causa di mortalità per tumore nel sesso femminile, con un tasso di mortalità del 16% di tutti i decessi per causa oncologica".