Tumore della pelle, Ospedale Pascale tra le eccellenze italiane

Secondo quanto rivelato dai dati dall'AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori) il tumore della pelle si conferma essere il tumore più comune al mondo e in Italia. Questo tipo di carcinoma, insieme a quelli sottocutanei, rappresenta infatti oltre il 15% di tutti i tumori, con un’incidenza maggiore nei maschi rispetto alle donne. La prevenzione rimane lo strumento più efficace per ridurre l’incidenza dei tumori cutanei. Per questo motivo è necessario affidarsi a centri dalla comprovata esperienza al fine di assicurarsi un corretto inquadramento della patologia e la pianificazione della terapia. In questa direzione l'istituto di ricerca ThatMorning (start up che mette in comunicazione persone che condividono la stessa malattia offrendo loro informazioni precise sui luoghi dove curarsi) ha attivato un tavolo di confronto con gli specialisti in tutta Italia al fine di condividere criteri omogenei e quantitativi di confronto tra le varie dermatologie e oncologie (numero dei ricoveri e degli interventi eseguiti in un anno, outcome clinici, profili professionali dell’equipe clinica, pubblicazioni scientifiche e tecnologie impiegate).

Come risultato della ricerca, ecco, regione per regione, una panoramica dei centri più specializzati nel trattamento del tumore alla pelle. Il primo centro in Campania è l’Istituto Nazionale Tumori "Fondazione G. Pascale".

Piemonte e Valle d'Aosta

Presso la Città della Salute di Torino con il reparto di Dermatologia afferente al Dipartimento di Oncologia diretta dalla Professoressa Maria Teresa Fierro. Si segnala la presenza di ambulatori specializzati quali l'ambulatorio melanomi, l' ambulatorio tumori cutanei epiteliali e precancerosi e l'Ambulatorio linfomi primitivi cutanei.

Lombardia

Presso l’Istituto Europeo di Oncologia è attiva l’Unità di Chirurgia del Melanoma, Sarcomi e Tumori Rari diretta da Elisabetta Pennacchioli assieme all'ambulatorio di diagnostica cutanea specializzato nel realizzare percorsi personalizzati in base al rischio del singolo paziente di sviluppare tumori della pelle.

Trentino Alto Adige

Presso Azienda Sanitaria dell'Alto Adige l'Ospedale di Bolzano con il reparto di Dermatologia, diretto dal dott. Klaus Eisendle, il cui ambulatorio effettua oltre 100.000 prestazioni l'anno e i ricoveri annuali sono circa 500.