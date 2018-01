Tumore al fegato, al Pascale al via la sperimentazione di un nuovo farmaco

All'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, provincia di Verona, è stata avviata per la prima volta sull'uomo la sperimentazione di un farmaco innovativo contro il tumore al fegato. Si tratta del vaccino IMA970A, un farmaco specifico contro l'epatocarcinoma che ha lo scopo di indurre una risposta immunitaria che può ritardare la ricomparsa del cancro o favorire la regressione. L'epatocarcinoma è il tumore maligno più frequente del fegato che lo scorso anno ha registrato in Italia 13 mila nuovi casi. Partecipano allo studio clinico diversi centri in tutta Europa, compreso l'Istituto Nazionale Tumori 'Pascale' di Napoli.



La sperimentazione è riservata ai pazienti con epatocarcinoma in fase iniziale. La notizia è riportata dall'Ansa.