Tuffo fatale per un 15enne, trauma cervicale e perde la sensibilità nella gambe

Grave incidente sulla spiaggia di Meta di Sorrento, nel lato “Resegone”, per un 15enne. Il giovane dopo un tuffo in mare ha battuto violentemente la testa. Soccorso dai bagnini e trasportato d'urgenza presso l'ospedale di Sorrento, è stato sottoposto agli esami del caso. Le sensazioni iniziali sono state da subito preoccupanti, il 15enne ha due vertebre rotte e un grave trauma cervicale, oltre a non avvertire più la sensibilità nelle gambe.

Dovrà sottoporsi probabilmente ad una operazione e ad una lunga fase riabilitativa.

(foto di repertorio)