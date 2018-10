Sospetta tubercolosi in ospedale: è già psicosi

È stato lanciato solo come un allarme ma è già partita la psicosi. All'ospedale di Pozzuoli è stato segnalato un possibile caso di tubercolosi. Il paziente è un 25enne straniero che è stato ricoverato all'ospedale Santa Maria delle Grazie. I possibili sintomi della patologia gli sono stati riscontrati quasi per caso. Il giovane è stato infatti ricoverato per un incidente in bicicletta.

Una volta giunto nell'ospedale puteolano, i sanitari hanno applicato il protocollo per la malattia. Al momento si tratta solo di un sospetto e dall'Asl Napoli 2 Nord invitano alla calma. Nel nosocomio è stata applicata la profilassi necessaria e solo successive analisi potranno chiarire se si tratta o meno della tenuta malattia. Intanto in città è già psicosi con le persone prese dal terrore per una possibile diffusione. La pura corre anche sui gruppi Facebook.