Sexy truffe online, banda di donne smascherata

Diciotto persone risultano indagate in una maxi inchiesta partita da Reggio Emilia e che ha raggiunto diverse regioni tra cui la Campania: sarebbero, secondo gli inquirenti, autori di una serie imponenti di truffe e raggiri online.

Sexy-truffe, biglietti falsi, offerte di lavoro inesistenti, false case vacanze. I cyber-truffatori facevano di tutto, arrivando a piazzare 500 colpi dal valore di centinaia di migliaia di euro.

Arresti e perquisizioni, oltre che in Campania, sono in corso anche in Emilia Romagna, Piemonte, Basilicata, Lombardia e Campania. L'organizzazione oggetto dell'operazione denominata “Deep Impact” è composta prevalentemente da donne. A contribuire allo smascherare le truffe hanno partecipato anche i servizi di diverse trasmissioni televisive come Striscia la notizia e le Iene.

I reati ipotizzati per i 18 indagati sono associazione per delinquere, truffa aggravata, ricettazione, sostituzione di persona, uso indebito di carta di credito, estorsione e falso in atto pubblico.