Giovani truffatori scoperti e denunciati: fittavano online case non loro

Due truffe via internet, con napoletani protagonisti, sono state scoperte dai carabinieri di Belluno.

Riguardano il falso affitto di abitazioni a Cortina per il periodo natalizio. Un 28enne residente in provincia di Napoli aveva messo a disposizione per l'affitto un appartamento non suo su Airbnb, facendosi accreditare la somma di 700 euro da un 21enne triestino. È stato denunciato.

Per lo stesso motivo è stato denunciato un 21enne, che aveva invece utilizzato il sito subito.it per farsi accreditare 240 euro, come caparra, da un rumeno residente nel vicentino.

I carabinieri hanno scoperto anche un'altra truffa, del tutto simile, questa portata a compimento online da due persone residenti in provincia di Catania.