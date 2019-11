Truffe on line, sequestrati a Napoli beni per oltre 250mila euro

La Polizia Municipale di Napoli, in seguito ad una articolata attività di investigazione sviluppata su tutto il territorio nazionale, è intervenuta

con personale della Unità Operativa Polizia Investigativa Centrale, unitamente alla Unità Centrale di Polizia Giudiziaria delegata dalla Procura di Milano, per eseguire perquisizioni domiciliari degli indagati.

Gli agenti hanno effettuato perquisizioni nelle abitazioni e nelle attività commerciali di tre persone, tutte indagate per una lunga serie di truffe utilizzando la rete internet.

In seguito alle perquisizioni, effettuate nella zona del Rione Sanità e nel quartiere San Carlo all’Arena, sono stati rinvenuti 153.000 euro in contanti, 5 orologi da polso di marca Rolex, 3 bracciali con diamanti marca Cartier, un orologio da polso di marca Tudor, computer

portatili e smartphone di ultima generazione e un motoveicolo Honda, per un valore complessivo di oltre 250.000 euro.

Il tutto, ritenuto provento delle attività illecite, è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria delegante.