Comune e Questura di Napoli uniscono le forze per arginare il fenomeno delle truffe agli anziani. Sempre più fantasiosi gli stratagemmi di criminali che puntano prevalentemente over 70 soli, perché più vulnerabili. Dal questore di Napoli Antonio De Iesu arrivano alcuni consigli su come riconoscere una truffa, mentre il Comune mette in campo una rete per assistere e informare gli anziani.