Fermata la banda della truffa dell'incidente: nei guai padre e figlio

Sono 11 le truffe ai danni di anziani accertate dai militari dell'Arma di una banda di napoletani che operava in Veneto.

Fermati un 52enne pluripregiudicato e il figlio 29enne, anch'egli con precedenti alle spalle. Il duo, con l'appoggio di alcuni complici si è reso protagonista negli scorsi mesi della cosiddetta "truffa dell'incidente", con la quale i malviventi fanno credere alle fasce di popolazione più debole che un figlio o un nipote sia stato coinvolto come parte responsabile in un sinistro stradale, e solo una cauzione, da versare ad uno dei truffatori in loco, possa liberare il congiunto di turno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i malviventi operavano in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Puglia.

Le accuse

Padre e figlio si spostavano anche per diverse centinaia di chilometri lungo tutto lo "stivale" a bordo di automobili a noleggio, in direzione delle città prescelte per mettere in atto i propri loschi affari. Una volta giunti a destinazione, entravano in gioco gli altri due complici, che direttamente dal capoluogo campano effettuavano chiamate con utenze telefoniche intestate a prestanome verso numeri telefonici fissi. In una giornata i "telefonisti" effettuavano almeno un centinaio di chiamate, cercando di convincere gli ignari interlocutori, dopo averli scelti dagli elenchi telefonici. Alla vittima di turno si presentavano come avvocati o marescialli dei carabinieri, riferendo che il figlio o il nipote erano stati arrestati dopo aver causato un incidente, e che erano necessari denaro o monili d'oro di equivalente valore per metterli in libertà, evitandogli fastidiosi strascichi legali. Una volta carpita la fiducia della vittima, entravano in azione padre e figlio, che si precipitavano verso l'abitazione del truffato spacciandosi come avvocati o consulenti, per reclamare il denaro, prima che potessero "mangiare la foglia" e contattare le forze dell'ordine.