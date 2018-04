Truffe agli anziani, in manette 8 persone. Sette indagati a Napoli

Si sono concluse le indagini sulle truffe agli anziani in Campania, soprattutto in provincia di Caserta. Come riporta CasertaNews, sono otto gli arrestati questa mattina, cinque in carcere e tre ai domiciliari. Risultano poi altre sette persone fermate. La banda è composta da quindici persone, tutte residenti a Napoli. Tra queste anche un minorenne. Il capo della banda è G.A, 44enne napoletano finito in carcere. Con lui dietro le sbarre E.A., 23 anni, R.A., 21 anni, V.T., 48 anni, F.P, 25 anni, detto 'O Cutulian'. Ai domiciliari A.M, 33 anni, detta 'a Chiatton', V.S., 22 anni, detto Masaniello, G.V., 52 anni.



Indagati: E.C., 38 anni, E.P., 27 anni, G.C., 52 anni, A.M, 24 anni, G.C., detto 'o Chiatt', 27 anni, G.E., 29 anni, C.C., 20 anni.