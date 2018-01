Capodimonte, un 25enne e un complice bambino truffavano ultranovantenni

Le anziane vittime sono tutte residenti nel quartiere di Capodimonte: il 25enne di Calata Capodichino, già noto alle forze dell'ordine, le aveva truffate con la stessa tattica. Aveva telefonato loro spacciandosi per un nipote e aveva spiegato di aver ordinato un articolo tecnologico che sarebbe arrivato per mano di un corriere a cui i nonni avrebbero dovuto pagare il pacco in contanti; poi si era presentato davanti alla porta delle vittime fingendosi il corriere e aveva intascato il contante lasciando nelle mani dei raggirati un amplificatore per antenna tv da pochi euro.



Il 9 ottobre truffò una coppia di coniugi di 90 e 87 anni da cui riuscì a farsi consegnare 1.000; in quell’occasione si fece accompagnare da un suo amico 13enne. Il 30 ottobre invece spillò 900 euro a un 96enne. I carabinieri della stazione di capodimonte lo hanno identificato grazie all’analisi di diverse telecamere della zona e all’escussione di alcuni testimoni e lo hanno tratto in arresto ai domiciliari.