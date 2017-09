Il questore De Iesu: "Anche mia madre vittima di un truffatore d'anziani"

"Un fenomeno odioso, che prende di mira gli anziani a cui non viene sottratto solo il denaro ma anche, irrimediabilmente, l'autostima". Così il questore di Napoli, Antonio De Iesu, nel corso della conferenza stampa a proposito delle indagini che hanno portato all'arresto - da parte del commissariato di Scampia - di un truffatore seriale di anziani.

"So che succede così – ha proseguito De Iesu – perché anche mia madre ha subito un tentativo del genere". Dopo aver ricordato l'episodio, il questore ha annunciato l'avvio di una campagna di sensibilizzazione in città: "Chiederemo l'aiuto del cardinale Sepe per incontrare gli anziani nelle parrocchie e anche in altri luoghi di aggregazione".

Infine De Iesu ha spiegato poche e semplici regole per evitare di finire nelle mani di questi truffatori: "Il primo campanello d'allarme deve essere la richiesta di denaro contante; poi evitare assolutamente di fare entrare estranei in casa, anche se si mostrano affabili e con modi gentili".