"Sono uno stilista": e il truffatore vende stracci per mille euro

Si fingeva uno stilista famoso per vendere a ignari anziani degli stracci valutandoli fino a mille euro. Un 42enne di San Giuseppe Vesuviano è stato arrestato in provincia di Catanzaro con l'accusa di truffa. La notizia è riportata da il Fatto Vesuviano. L'uomo diceva di lavorare per un noto stilista in Svizzera. Utilizzava semplici tecniche di circuizione: fingeva di essere conoscente della vittima, diceva di essere rimasto momentaneamente senza soldi perché costretto a rientrare in Calabria.



Con queste scuse si rendeva simpatico, poi mostrava un pacco con alcuni capi d'abbigliamento che, secondo la stima del truffatore, erano di inestimabile valore. Invece erano comuni abiti da mercatino rionale. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Lamezia Terme, che hanno raccolto diverse testimonianze dalle vittime del raggiro.