La truffa del 'vaglia postale': arrestati due napoletani

La polizia postale di Bologna e Napoli ha congiuntamente arrestato due pregiudicati campani, 34 e 48 anni. I due, come riporta BolognaToday, aprivano conti in banche emiliane, depositando vaglia postali clonati - copie perfette di documenti originali intestati a ignari clienti sardi. Le somme venivano quindi accreditate e riciclate attraverso investimenti mirati. In questo modo i due avrebbero incassato circa 40mila euro. Ad accorgersi dell'inganno è stato il direttore di una delle filiali coinvolte.



I due arrestati sono stati rintracciati nel centro di Napoli: uno dei due aveva anche precedenti per rapina.