Truffa in stazione centrale, il malfattore viene inseguito e arrestato

Due agenti della Polizia Ferroviaria, in servizio di vigilanza presso la stazione di Napoli Centrale, hanno bloccato un pregiudicato napoletano che pochi istanti prima si era reso responsabile di un truffa. L’uomo aveva infatti avvicinato un viaggiatore intento ad acquistare un biglietto per Roma Termini, offrendosi di aiutarlo. L’ignaro acquirente gli aveva dunque consegnato trenta euro ottenendo in cambio un titolo di viaggio il cui costo ammontava a dieci euro. Il malfattore ha trattenuto la differenza, dileguandosi prima che il malcapitato si avvedesse dell’anomalia.

Gli agenti hanno individuato il fuggitivo e lo hanno condotto negli uffici Polfer. La vittima ha confermato la dinamica e ha presentato denuncia: l’uomo è stato dichiarato in arresto per i reati di truffa aggravata e violenza privata.