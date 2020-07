"Fermato da due uomini con la tattica dello specchietto": automobilista salvato da un orecchino

Ancora un tentativo di truffa dello specchietto. E' quanto segnalato da un lettore a NapoliToday, che raccomanda ad altri abitanti della zona di fare molta attenzione. Il fatto è accaduto sulla via Marano-Pianura.

"Ieri verso mezzanotte ricevo una telefonata da mio fratello che è rimasto con l’auto in panne in via San Rocco. Scendo per soccorrerlo e mentre mi trovavo sulla strada Marano-Pianura, sono stato fermato da due tipi che, con la tattica dello specchietto, volevano rapinarmi. Prima di scendere dalla macchina, peró, ho capito le loro intenzioni e ho nascosto portafogli e telefono sotto i sedili. Dopo un po' di battibecco, uno dei due ha notato il mio orecchino. A quel punto mi si è accesa la lampadina. Gli ho detto che dovevano scordarselo, perchè si trattava di un caro ricordo. Alla fine sono stato costretto a darglielo. Ma non nascondo che questa mattina avrei voluto vedere la faccia di quei due, quando si sono recati dall’orafo per vendere il mio orecchino, scoprendo che era più falso di loro e che costava solamente 5 euro! Alla fine senza quell'orecchino, non so cosa sarebbe successo. Per questo vorrei lanciare un messaggio per le persone che abitano in zona: state molto attenti".