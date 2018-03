Truffa dello specchietto, la Polizia evita il raggiro all'automobilista

Un 26enne napoletano è stato arrestato a Padova dalla polizia. Il giovane stava cercando di truffare un automobilista con la tecnica "dello specchietto". Due automobilisti discutevano in strada quando gli agenti hanno notato uno dei due dare soldi all'altro. Il 26enne napoletano sosteneva di essere stato vittima di un incidente e aveva quindi fermato il malcapitato convincendolo a consegnare 100 euro per riparare il danno. Gli agenti ricevevano contemporanea segnalazione dalla Questura di una donna truffata in modo simile, e la donna descriveva in modo fedele il 26enne napoletano.



A quanto pare l'uomo avrebbe truffato in questo modo decine di persone negli ultimi anni. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di dimora ad Afragola.