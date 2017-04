Truffa dello specchietto, è allarme tra Nola e Pomigliano

La truffa dello specchietto torna alla ribalta nel napoletano. Numerosi casi del noto raggiro, come riportato dal Fatto Veusviano, sono infatti stati segnalati nei dintorni della Statale 7 Bis tra Nola e Pomigliano.

Lo stratagemma è sempre lo stesso: colpire la vettura della vittima per indurre il conducente a credere abbia danneggiato lo specchietto dell'auto del truffatore; a quel punto l'automobilista si ferma e “ripaga i danni” all'autore del raggiro.

Non è chiaro quanti siano i truffatori attualmente in azione in zona.