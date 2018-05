Noleggiano automobile per 'dedicarsi' alla truffa dello specchietto: due arresti

Un 35enne di Castello di Cisterna e un 22enne di Pomigliano d'Arco, entrambi già noti alle forze dell'ordine, avevano noleggiato una nuovissima automobile in un’agenzia di Pomigliano; poi avevano scelto la loro vittima, verosimilmente non l’unica della giornata, un 51enne di Marigliano. Fingendo un incidente tra le due auto che aveva causato il danneggiamento dello specchietto della loro macchina, erano scesi e avevano preso a chiedere a muso duro al malcapitato 150 euro come risarcimento. Le scuse, la discussione, i dubbi e poi i toni sempre più alti hanno attirato l’attenzione di un cittadino che, notando che non c'era alcun danno al contrario di come urlavano i due complici, ha subito chiamato il 112.

Sul posto sono arrivati nel giro di poco i carabinieri della stazione di Somma Vesuviana che hanno ricostruito i fatti e bloccato i due arrestandoli per truffa. I due sono in attesa del giudizio con rito direttissimo.