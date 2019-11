Vende acqua colorata spacciandola per profumi pregiati: denunciato napoletano in trasferta

Era solo acqua colorata spacciata per essere profumi di marca. Con questa accusa è stato denunciato, per truffa e introduzione e commercio di prodotti falsi, un 42enne napoletano scoperto in provincia di Vicenza. Le vittime erano state delle parrucchiere di varie zone del vicentino che avevano acquistato i finti profumi a prezzi convenienti. Le truffe sono state messe a segno ai danni di esercenti di Piove Rocchette, Schio e Malo. Le bottiglie erano identiche alle originali ma la marca era diversa e opportunamente coperta con il prezzo.

L'uomo è stato scoperto grazie alla prontezza di una delle vittime che è riuscita a ricordare il numero di targa dell'auto con la quale si era recato nel suo negozio. In un caso una denunciante ha riferito di essere stata indotta ad acquistare i profumi dopo essere stata stordita da una sostanza odorata dall'interno della bottiglietta. Tutte le vittime hanno poi riconosciuto il 42enne da un fascicolo fotografico.

