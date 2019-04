"Datemi tremila euro, vi faccio assumere": la truffa di un impiegato dell'Università

Un ex impiegato della Federico II è stato rinviato a giudizio dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere con l'accusa di truffa nell'ambito di un'inchiesta sulla vendita di posti di lavoro come impiegati nella segreteria dell'ateneo napoletano. La notizia è riportata da AdnKronos. L'uomo - 40 anni - avrebbe intascato tremila euro per ogni persona che chiedeva di partecipare a un corso interno che, una volta superato - grazie al truffatore - avrebbe dato il via libera all'assunzione, che però non è mai arrivata.



L'uomo si sarebbe anche servito della casella mail di un docente ignaro di tutto. Sono circa quaranta le vittime della truffa, e molte non avevano denunciato la vicenda.