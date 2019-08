Comprano una pigiatrice online ma invece di pagare chiedono e ottengono denaro

I Carabinieri di Longare (provincia di Vicenza) hanno denunciato per il reato di truffa in concorso un 31enne residente a Massa di Somma e un 27enne originario del Bangladesh residente a Padova. I due, nelle scorse settimane, avevano contattato un 55enne residente a Nanto (Vicenza) che aveva messo in vendita una pigiatrice per l'uva, del valore di 200 euro. Definita la trattativa l'uomo è stato invitato a recarsi a uno sportello postale, convinto di ricevere i soldi invece ha effettuato una ricarica di mille euro a uno dei due indagati. I due si rendevano poi irreperibile.