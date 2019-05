Tre donne del rione Sanità e la truffa dei finti affitti: arrestate

I carabinieri della stazione di ponticelli hanno tradotto in carcere tre truffatrici: M.G., 38enne, P.T., 52enne e S.G., 50enne, tutte e tre del rione Sanità e già note alle forze dell’ordine. I militari le hanno notate nei pressi dell’ufficio postale di via Minichini in atteggiamento sospetto e le hanno perquisite. Addosso e nell’auto che avevano in uso, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 12 postepay intestate a terzi, 3mila euro in contante e un block notes su cui avevano appuntato versamenti e prelievi.

I carabinieri hanno scoperto che le donne, mediante annunci su vari siti, truffavano soggetti poco avveduti adescandoli con finti affitti di appartamenti in tutta italia e finti contratti assicurativi. Le tre sono state arrestate per indebito utilizzo di carte di pagamento.